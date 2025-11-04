"Poesia in movimento". La Lazio esalta sui social il gol di Isaksen - VIDEO
La Lazio vince contro il Cagliari 2-0 e ritrova i gol con gli esterni. A decidere la partita dello Stadio Olimpico sono le reti di Gustav Isaksen e di Mattia Zaccagni, reti di pregevole fattura che esaltano le qualità dei due attaccanti di Maurizio Sarri.
La rete realizzata dal danese in particolar modo è frutto di una grande azione individuale. Isaksen salta due difensori del Cagliari partendo dalla destra, libera lo spazio e scarica un mancino, imparabile per Caprile, che si spegne nell'angolino alla destra del portiere sardo.
Il giorno dopo la partita, la società biancoceleste ha esaltato il gesto tecnico del classe 2001, pubblicato sui propri profili social il gol al rallentatore e aggiungendo in didascalia: "Poesia in movimento".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
Poesia in movimento, Gu️#LazioCagliari#AvantiLazio pic.twitter.com/7YzPqBwkcR— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 4, 2025