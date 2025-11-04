Lazio, Zaccagni si gode la vittoria contro il Cagliari: il post social - FOTO
Mattia Zaccagni torna al gol più di un mese dopo l'ultima volta. Davanti alle quasi 40.000 persone presenti allo Stadio Olimpico gonfia la rete che vale il 2-0 contro il Cagliari e permette alla Lazio di trovare per la prima volta la seconda vittoria consecutiva in casa nel 2025.
CHE ZAC! - Il numero 10 e capitano biancoceleste si rende autore di una prestazione formidabile. Punta nell'uno contro uno, salta gli avversari e trova anche la via del gol nel momento giusto, quando serviva spezzare le speranze di rimonta degli uomini di Pisacane. Anche grazie a lui la Lazio conquista tre punti che la riportano vicina alla zona Europa e che fanno respirare Sarri e tutto l'ambiente.
IL POST DI ZACCAGNI - Per festeggiare il successo contro il club sardo, proprio Zaccagni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post con le immagini più belle della partita, scrivendo: "Continuità di risultati, con tanto carattere! Daje LAZIO".
