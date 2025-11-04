Lazio, i quotidiani esaltano la star Isaksen: le pagelle dopo il Cagliari

RASSEGNA STAMPA - Serata da incorniciare per Gustav Isaksen. L'esterno biancoceleste ha deciso il match tra Lazio e Cagliari con un mancino potente e angolato su cui Caprile non ha potuto nulla. Un gesto tecnico che ha deliziato il popolo biancoceleste, nato da una giocata che ha eluso il pressing del difensore avversario, fino a rientrare verso il centro del campo e scagliare il pallone in rete.

Gustav è stato il game changer, colui che ha segnato il gol che ha sbloccato il match. E i quotidiani hanno deciso di premiarlo. Ecco di seguito le pagelle del danese:

CORRIERE DELLO SPORT: Isaksen 7

MESSAGGERO: Isaksen 7

GAZZETTA DELLO SPORT: Isaksen 7

CORRIERE DELLA SERA: Isaksen 7.5