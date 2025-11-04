Danimarca, Riemer ha diramato la lista dei convocati: la scelta su Isaksen

TUTTOmercatoWEB.com

Si avvicina il momento della sosta nazionali. Il commissario tecnico della selezione danese Brian Riemer ha da poco diramato la lista dei convocati che affronteranno le prossime due sfide contro Bielorussia e Scozia. Tra di loro c'è anche un po' di Lazio.

Il ct Riemer ha infatti scelto di convocare anche Gustav Isaksen, esterno d'attacco biancoceleste che sta man mano ritrovando la forma ideale e si sta ritagliando sempre più uno spazio centrale, sia con la Lazio che con la Danimarca.

Isaksen è reduce dal gol che ha aperto le danze contro il Cagliari nel match di ieri sera e ha sempre più fame di gol, come si evince dalle parole rilasciate ai microfoni ufficiali del club: "Voglio giocare così, devo tirare di più perché in questo momento sento che sto crescendo. Voglio fare di più, sono contento per oggi ma voglio continuare". Dopo diverse settimane lontano dal campo, Gustav ha la sua chance per dimostrare di aver fatto il salto di qualità.