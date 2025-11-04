Lazio, ora la mano di Sarri si vede eccome: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Una squadra solida, quadrata, che cerca la qualità pur avendone poca. La Lazio di Sarri inizia a plasmarsi, i risultati iniziano a vedersi e le sembianze sarriane si intravedono sia nei dettagli che nei risultati.

Molti giocatori non sono congeniali al suo gioco, ma si mettono a disposizione e in un contesto complicato come quello di questa stagione, questo a Sarri basta e avanza. Il tecnico toscano ha imposto i suoi dettami e la squadra li sta recependo alla grande, arrivando al sesto clean sheet in campionato e al sesto risultato utile consecutivo.

Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani per l'allenatore biancoceleste:

CORRIERE DELLO SPORT: Sarri 7

MESSAGGERO: Sarri 7

GAZZETTA DELLO SPORT: Sarri 6.5

CORRIERE DELLA SERA: Sarri 6.5