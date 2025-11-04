Lazio, Provstgaard esalta la "mentalità" della squadra: il messaggio social - FOTO

La Lazio vince contro il Cagliari. Il 2-0 inflitto alla squadra di Pisacane porta i biancocelesti a tre punti di distanza dalla zona Europa, riportando il sole dalle parti di Formello. La squadra di Maurizio Sarri mette in scena l'ennesima partita solida dal punto di vista difensivo, aggiungendo qualità a un attacco che si sblocca con i due esterni Isaksen e Zaccagni, autori di due reti di pregevole fattura.

LA PARTITA DI PROVSTGAARD - A proposito di difesa, è nuovamente da incorniciare la prova di Oliver Provstgaard. Subentrato all'intervallo per un in indurimento del flessore di Alessio Romagnoli, il difensore danese non ha fatto patire l'assenza del numero 13. Dominante sulle palle alte e preciso nei tempi di intervento, ha prevenuto ogni genere di problema dalle parti di Ivan Provedel, mai chiamato in causa nel secondo tempo.

IL POST SOCIAL - Proprio Provstgaard, il giorno dopo la partita tra Lazio e Cagliari, ha celebrato il successo della squadra sul proprio profilo Instagram, esaltando soprattutto l'atteggiamento mostrato in campo dai biancocelesti. Ricondividendo il post della società sul risultato finale, ha aggiunto una sola parola: "Mentalità".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.