Lazio - Cagliari highlights | Rivedi le perle di Isaksen e Zaccagni - VIDEO
HIGHLIGHTS LAZIO-CAGLIARI - La Lazio ritrova la vittoria dopo il pareggio di Pisa. La squadra di Maurizio Sarri ottiene il sesto risultato utile consecutivo e si avvicina alla zona Europa, distante ora tre punti. I biancocelesti allo Stadio Olimpico mettono in scena l'ennesima solida prestazione difensiva che gli consente di ottenere il sesto clean sheet stagionale.
Al contrario di giovedì, però questa volta aggiungono anche la componente tecnica e qualitativa che, nonostante i due gol sbagliati nella prima frazione, permette alla Lazio di ottenere la vittoria con due grandi giocate degli esterni.
Isaksen si accentra da destro, salta due giocatori, e calcia con il piede mancino nell'angolo basso alla destra di Caprile. Zaccagni approfitta dell'errore di Prati e incastona il pallone sotto l'incrocio. Due gol di pregevole fattura che potete rivivere grazie agli highlights della partita pubblicati dalla società sul proprio sito ufficiale.
