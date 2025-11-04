Lazio, Petrucci (Sky): "Sarri è motivato! Contro l'Inter potrebbe tornare..."

Il giorno dopo la vittoria della Lazio contro il Cagliari è intervenuto, ai microfoni di Radio Laziale, Matteo Petrucci. Il giornalista e inviato di Sky Sport ha commentato la prestazione della squadra di Maurizio Sarri, prima di fare il punto sugli infortunati e sui recuperi in casa biancoceleste.

LAZIO-CAGLIARI - "Io vedo Sarri molto motivato e sereno. È un’avventura che sta vivendo come una sfida e si vede dalla gioia che ha quando riesce a trasmettere la sua idea. Ieri, forse per la prima volta, si è goduto veramente questa vittoria, perché ti aiuta anche ad aggiustare la classifica".

TAVARES - "Per San Siro ci sono poche possibilità per rivedere gli infortunati, l’unico che potrebbe farcela è Tavares, ma non penso che partirebbe comunque dal primo".

SINGOLI - "Guendouzi ci ha abituato a partite diverse, ieri secondo me un passo in avanti lo ha fatto ma può ancora crescere. Penso si possano criticare i giocatori che non danno il 100%, Dia a me sembra che stia dando tutto ma sembra non bastare per quello che vediamo in campo. A Milano riproporrei nuovamente Dia, Noslin al momento non sta dando garanzie e non penso possa partire dal primo".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.