Lazio - Cagliari, buona prova per Sacchi: le pagelle dei quotidiani
04.11.2025 09:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Nicola Ianuale / TuttoSalernitana.com
La Lazio ha portato a casa un’altra vittoria, la seconda consecutiva in casa per la prima volta nel 2025. A regalare i tre punti sono state due magie di Isaksen e Zaccagni, ma senza sbavature è stata anche la prova di Juan Luca Sacchi. Il fischietto marchigiano ha diretto una gara tranquilla e senza errori, a cui i quotidiani hanno dato principalmente la sufficienza:
CORRIERE DELLO SPORT: Sacchi: 6,5
MESSAGGERO: Sacchi 6
GAZZETTA DELLO SPORT: Sacchi 6
TUTTOSPORT: Sacchi 6