Lazio - Cagliari, buona prova per Sacchi: le pagelle dei quotidiani

© foto di Nicola Ianuale / TuttoSalernitana.com

La Lazio ha portato a casa un’altra vittoria, la seconda consecutiva in casa per la prima volta nel 2025. A regalare i tre punti sono state due magie di Isaksen e Zaccagni, ma senza sbavature è stata anche la prova di Juan Luca Sacchi. Il fischietto marchigiano ha diretto una gara tranquilla e senza errori, a cui i quotidiani hanno dato principalmente la sufficienza:

CORRIERE DELLO SPORT: Sacchi: 6,5

MESSAGGERO: Sacchi 6

GAZZETTA DELLO SPORT: Sacchi 6

TUTTOSPORT: Sacchi 6