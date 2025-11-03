Lazio, che Dia si aiuti: il Cagliari può diventare la sua vittima preferita

RASSEGNA STAMPA - Boulaye Dia ha bisogno di ritrovare quella brillantezza messa in mostra sia a Salerno che al suo primo anno a Roma. I colpi li ha, Sarri sa che può tornare a segnare con regolarità. D'altronde è "quello che aveva tirato fuori 17 centri dal cilindro", come aveva ricordato il tecnico.

Il senegalese quando vede Cagliari si accende e chissà che non possa farlo anche questa sera. Come riporta Il Messaggero, l'attaccante senegalese ha realizzato tre reti in altrettanti sfide contro il Cagliari e solo contro Verona e Fiorentina (4) ha fatto meglio in Italia.

Le prime due risalgono a una doppietta ai tempi della Salernitana, mentre l'ultima risale a quasi un anno fa esatto. Era il 4 novembre 2024 e proprio Dia aveva aperto le danze per la sfida dell'Olimpico che ha visto la Lazio battere il Cagliari per 2-1. Che sia di buon auspicio.