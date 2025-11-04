Fiorentina, si pensa al sostituto di Pioli: spunta il nome di un ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

La Fiorentina sta ha chiuso la decima giornata di Serie A da ultima in classifica in solitaria e sta lavorando a una risoluzione consensuale con Stefano Pioli. Intanto il club ha avviato le valutazioni sul nuovo allenatore, con diversi profili seguiti da vicino.

Tra i candidati resta forte la pista Paolo Vanoli, apprezzato per il lavoro svolto a Venezia e Torino. Ma nelle ultime ore, riporta Adnkronos, è tornato con insistenza anche un nome pesante: Roberto Mancini. L’ex biancoceleste è già stato tecnico viola nel 2001/02 e l'ultimo ad aver portato una Coppa Italia a Firenze, avrebbe dato una prima disponibilità a discutere il progetto.

Nessuna decisione è stata presa, ma l’obiettivo della società è chiudere in fretta per ridare stabilità all’ambiente e pianificare il futuro. In alternativa restano in piedi due ipotesi: il ritorno di Raffaele Palladino, ancora sotto contratto, e la candidatura di Thiago Motta, che cerca riscatto dopo la parentesi difficile alla Juventus.