Roma, tegola Dybala: l'esito degli esami strumentali

© foto di www.imagephotoagency.it

Le sensazioni non erano positive e, ora, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Paulo Dybala hanno confermato le sensazioni iniziali.

L’argentino, uscito causa infortunio nella gara contro il Milan, ha rimediato infatti una lesione muscolare di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

Dybala salterà sicuramente la sfida di Europa League contro i Rangers, le gare di campionato contro Udinese e Cremonese e l’altro impegno europeo contro il Midtjylland. Gasperini spera di riaverlo nel match contro il Napoli anche se non è da escludere che l’argentino possa tornare direttamente a dicembre.

