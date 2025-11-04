Lazio, ora testa all'Inter: Chivu ritrova Thuram dopo l'infortunio
RASSEGNA STAMPA - Archiviata la pratica Cagliari, in casa Lazio cresce l’attesa per la sfida di domenica a Milano contro l’Inter, che ritroverà uno dei suoi uomini più pericolosi: Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermo da oltre un mese per una distrazione al bicipite femorale, è pronto a rientrare dopo aver già ripreso ad allenarsi in gruppo.
Come riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe partire dalla panchina domani in Champions contro il Kairat, per poi tornare titolare proprio contro la Lazio, in un match che rappresenta un vero banco di prova per la squadra di Sarri. Il ritorno di Thuram restituisce all’Inter un riferimento importante in attacco: il francese aveva lasciato il campo lo scorso 30 settembre, dopo essere stato decisivo nel 3-0 allo Slavia Praga.
Chivu, però, predica prudenza e valuta se impiegarlo gradualmente. Per la Lazio, già alle prese con numerosi infortuni, la notizia aggiunge una difficoltà in più: dovrà affrontare un’Inter che ritrova il suo tandem offensivo al completo, con Lautaro e Thuram pronti a tornare protagonisti.
