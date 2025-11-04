Lazio | Paparelli, il figlio Gabriele sulla scenografia: "Emozione grandissima..."

La scomparsa di Vincenzo Paparelli di ormai quarantasei anni fa è una ferita che il popolo biancoceleste porta ancora con sé. La tratta con rispetto e amore, celebra il ricordo di Vincenzo in ogni circostanza e lo rende ancora presente al centro della curva.

Lazio - Cagliari è stata lo sfondo di una scenografia in sua memoria, con le luci dei cellulari che si estendevano da un distinto all'altro fino a formare il suo nome, con il suo volto più in alto come a vegliare sul resto della curva.

Un'immagine toccante, che ha emozionato ogni tifoso biancoceleste lì presente, ma anche chi si trovava davanti al televisore. L'emozione più grande deve averla provata il figlio Gabriele Paparelli, che sui propri profili social ha condiviso l'immagine della scenografia e ringraziato tutti per l'affetto mostrato: "Un'emozione grandissima... Infinite grazie a tutti", queste le sue parole.