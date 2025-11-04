Inter - Lazio, le probabili formazioni: dubbio Romagnoli e non solo

L'ultima partita prima della sosta. Dopo il successo contro il Cagliari, la Lazio vola a San Siro per sfidare l'Inter di Chivu. Sicuramente Sarri dovrà ancora fare a meno di Rovella, Cancellieri e Castellanos, oltre ai fuori lista Gigot e Dele-Bashiru. Difficile anche il recupero di Nuno Tavares, alle prese con un infortunio al polpaccio; sono da valutare, invece, le condizioni di Romagnoli, uscito all'intervallo lunedì sera per un problema al flessore. In caso di forfait, sarà Provstgaard a prendere il suo posto di fianco a Gila, con Lazzari (in vantaggio su Pellegrini) e Marusic sulle fasce e Provedel in porta. A centrocampo si riaccende il ballottaggio tra Vecino e Basic: fin qui ha sempre vinto il croato. Si giocano l'ultima maglia da titolare nel terzetto con Guendouzi e Cataldi. Pochi dubbi in attacco, va ancora verso la conferma il tridente visto nelle ultime gare composto da Isaksen, Dia e Zaccagni. Più indietro sia Noslin che Pedro.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All.: Chivu.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Romagnoli, Patric, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.