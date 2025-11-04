Lazio, Marusic convocato dal Montenegro: la lista completa

04.11.2025 14:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Marusic convocato dal Montenegro: la lista completa
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Torna in Nazionale Adam Marusic. Il terzino della Lazio è stato convocato dal ct del Montenegro Mirko Vucinic per i prossimi impegni della sosta di novembre. 

Le due gare, entrambe valide per la qualificazione al prossimo Mondiale, si giocheranno venerdì 14 novembre contro Gibilterra e lunedì 17 contro la Croazia. 

Marusic ritrova la convocazione dopo aver saltato le ultime due chiamate per alcuni problemi fisici.