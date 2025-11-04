Lazio, Marusic convocato dal Montenegro: la lista completa
04.11.2025 14:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Torna in Nazionale Adam Marusic. Il terzino della Lazio è stato convocato dal ct del Montenegro Mirko Vucinic per i prossimi impegni della sosta di novembre.
Le due gare, entrambe valide per la qualificazione al prossimo Mondiale, si giocheranno venerdì 14 novembre contro Gibilterra e lunedì 17 contro la Croazia.
Marusic ritrova la convocazione dopo aver saltato le ultime due chiamate per alcuni problemi fisici.