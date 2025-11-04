Lazio, senti Colonnese: "Isaksen fa la differenza in un calcio pieno di schemi"
04.11.2025 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Francesco Colonnese ha parlato della vittoria della Lazio contro il Cagliari siglata dai gol di Isaksen e Zaccagni.
In particolare si è espresso sulla prestazione del danese, che ha sbloccato la gara nel secondo tempo. Di seguito le sue dichiarazioni.
"La Lazio ha trovato solidità difensiva ma anche un giocatore importante come Isaksen, che in questo momento fa la differenza in un calcio piatto, fatto solo di schemi, che ti punta e salta l'uomo. E' migliorata sicuramente ma sta facendo la differenza questo ragazzo".