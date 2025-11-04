Lazio | Capua boccia Dia: "Mi prendo i 10 minuti di Noslin"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Boulaye Dia si è reso protagonista, ieri sera all'Olimpico, dell'ennesima prova sottotono. Nonostante sia rimasto in campo per buona parte della gara - è stato sostituito solamente nel finale da Noslin - l'attaccante è stato impalpabile, fuori dalla manovra biancoceleste e poco preciso anche nei passaggi più semplici.

Sui social i tifosi hanno espresso la propria insoddisfazione nei confronti di Dia, e anche gli addetti ai lavori hanno sollevato non poche perplessità sul cambiamento avuto dall'ex Salernitana rispetto all'inizio della scorsa stagione.

Sull'argomento si è espresso anche Pino Capua, intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Se ci fosse una punta, con questo gioco e l'armonia creatasi ora, sarebbe perfetto. Ieri Noslin in dieci minuti mi è sembrato molto meglio di Dia in ottanta".