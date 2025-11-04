Mattei spiega: "La Lazio non produce molto, si cerca il contropiede e..."
04.11.2025 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In collegamento a TMW Radio, Stefano Mattei ha parlato della prestazione della Lazio di Sarri nell'ultima vittoria contro il Cagliari all'Olimpico. Di seguito le sue parole.
"Nelle ultime dieci partite la Lazio ha tenuto la porta inviolata sei volte. Questo significa che Sarri con intelligenza si è riadattato alle caratteristiche della propria squadra".
"Al momento non riesce a produrre molto, ma quando ritroverà tre o quattro giocatori forse vedremo una squadra un po' più offensiva. Nella partita di ieri è stato evidente come si ricercasse il contropiede".