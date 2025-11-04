Haaland respinge i paragoni con Messi e Ronaldo: "Sono solo..."

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Erling Haaland ha dimostrato ancora una volta la sua umiltà quando gli è stato chiesto di esprimersi sui paragoni con le leggende del calcio, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Intervenendo in un'intervista, l'attaccante del Manchester City ha categoricamente respinto l'idea di essere al loro livello: "No, assolutamente no! Nessuno può avvicinarsi a quei due, quindi no..." ha detto Haaland con un sorriso. "Io sono solo Erling, un ragazzo norvegese che segna gol. Questo non cambierà".

Il 25enne attaccante, noto per la sua incredibile costanza e il suo istinto da goleador, ha già infranto diversi record sia in Premier League che in Champions League. Nonostante la sua straordinaria ascesa, Haaland continua a mostrare profondo rispetto per le due icone che hanno dominato il calcio mondiale per oltre un decennio.