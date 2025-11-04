Impallomeni: "La Lazio è un'ottima squadra, ora vedo una crescita"

04.11.2025 20:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha espresso il suo pensiero sugli ultimi risultati della Lazio di Sarri, che ha vinto contro il Cagliari dopo il pareggio a reti bianche contro il Pisa. Di seguito le sue parole.

"La Lazio è una buona squadra, a cui ho sempre creduto. Sarri nell'emergenza si è dimostrato saggio, flessibile. La Lazio è squadra, anche con diverse assenze. C'è una crescita, vedi anche i gol che non prende da diverso tempo".

"Sarri gli ha dato equilibrio. Si è partiti tra mille polemiche, non è l'atmosfera ideale per lavorare ma è un'ottima squadra la Lazio. Credo che Sarri abbia inviato un messaggio alla squadra".