Impallomeni: "La Lazio è un'ottima squadra, ora vedo una crescita"

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha espresso il suo pensiero sugli ultimi risultati della Lazio di Sarri, che ha vinto contro il Cagliari dopo il pareggio a reti bianche contro il Pisa. Di seguito le sue parole.

"La Lazio è una buona squadra, a cui ho sempre creduto. Sarri nell'emergenza si è dimostrato saggio, flessibile. La Lazio è squadra, anche con diverse assenze. C'è una crescita, vedi anche i gol che non prende da diverso tempo".

"Sarri gli ha dato equilibrio. Si è partiti tra mille polemiche, non è l'atmosfera ideale per lavorare ma è un'ottima squadra la Lazio. Credo che Sarri abbia inviato un messaggio alla squadra".