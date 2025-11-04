Lazio - Cagliari | Zaccagni sotto al sette, ma non in pagella: i voti del capitano
04.11.2025 18:00 di Simone Locusta
La Lazio spegne l'assalto del Cagliari grazie all'errore di Prati, che con leggerezza fa un retropassaggio sanguinolento regalando il pallone a Zaccagni. Il capitano biancoceleste, affamato di gol, si sposta il pallone sulla mattonella giusta e piazza la sfera sotto l'incrocio, dove l'impassibile Caprile non può proprio arrivare, e firma il 2-0 finale.
Zac l'ha messa sotto al sette, ma per le pagelle dei quotidiani è solo il voto di partenza per il numero dieci della Lazio, sempre più leader e riferimento tecnico del gruppo biancoceleste:
CORRIERE DELLO SPORT: Zaccagni 7
MESSAGGERO: Zaccagni 7
GAZZETTA DELLO SPORT: Isaksen 7
CORRIERE DELLA SERA: Zaccagni 7.5