Lazio, Braglia su Sarri: "Ogni tanto è un 'testone'! Ha capito alcune cose e..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'ultima vittoria della Lazio, che ha battuto il Cagliari grazie ai gol di Isaksen e Zaccagni, ai microfoni di TMW Radio l'ex portiere Simone Braglia ha parlato del lavoro di Maurizio Sarri in questo inizio di stagione.

Di seguito le sue parole.

"Non discuto Sarri, ma dico che ogni tanto è un testone. Meno male che ha capito certe cose, che deve cambiare e adattarsi. La Lazio è una delle squadre che ha cambiato di meno e mi aspettavo un inizio differente".