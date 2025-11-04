Lazio, sei prima in Italia e seconda in Europa per clean sheet: il dato

Prima una giocata che imbambola la difesa del Cagliari e un colpo da biliardo di Isaksen, poi un gol sotto al sette firmato Zaccagni. La Lazio di Maurizio Sarri conquista il suo sesto risultato utile consecutivo in un freddo lunedì sera di novembre sotto le luci calde dell'Olimpico. Dati alla mano ora.

Se è arrivato il 2-0 è pur vero che la fase difensiva ha portato, ancora una volta i suoi frutti, dal lavoro maniacale del tecnico toscano e il proprio staff tenendo la porta inviolata per quattro volte consecutive, ma non è finita qui.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio è la squadra che ha collezionato più clean sheet in questa Serie A: sei. Considerando i maggiori cinque campionati europei soltanto l’Arsenal ha fatto meglio (7 clean sheet).