Lazio, parla Paganin: "È in un buon momento. Sarri sta dando un'identità e..."

Ai microfoni di Tuttocagliari.net, l’ex difensore Massimo Paganin ha parlato dell'inizio di stagione della Lazio di Sarri in vista della prossima gara contro il Cagliari all'Olimpico. Di seguito le sue parole.

"La Lazio sta faticando a trovare la sua dimensione. Ma, tutto sommato, non sta attraversando un momento negativo: nelle ultime cinque gare ha ottenuto tre pareggi e due vittorie. Sarri dà un’identità ben precisa alle sue compagini, che producono tanto e giocano sempre per fare gol. Ecco, anche se Guendouzi e compagni finora hanno segnato poco sono comunque sempre stati in grado di creare parecchie occasioni da rete. Ora il tecnico sta lavorando sodo per trasmettere i suoi principi di gioco ai calciatori biancocelesti".

"Il Cagliari dovrà dunque impostare una partita accorta, preoccupandosi di non concedere tanto a una squadra che invece, per caratteristiche, sa rendersi pericolosissima soprattutto con i suoi esterni, abili a puntare l’uomo nell’uno contro uno. Zaccagni può sempre fare la differenza, senza dimenticare un elemento come Isaksen che sta crescendo a vista d’occhio e dispone di grandi mezzi tecnici. I rossoblù sono attesi da una gara prevalentemente difensiva, nella quale tuttavia dovranno essere bravi a sfruttare al massimo quelle ripartenze che la Lazio, per via del suo baricentro molto alto, fisiologicamente concederà".