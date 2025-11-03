Lazio - Cagliari, chiusura decisiva di Pellegrini: il gesto dei compagni

La Lazio vuole salvaguardare il risultato, un 1-0 preziosissimo ai fini della classifica e del rilancio in classifica. Un riaultato da difendere con le unghie e con i denti, proprio come ha fatto Luca Pellegrini.

Il terzino biancoceleste, subentrato al posto di Manuel Lazzari nel corso del secondo tempo, si è reso infatti protagonista di una chiusura importante vicino la linea del fondo, a due passi dalla porta. Ha difeso la palla con il corpo fino a farla sprofondare al di là del rettangolo del gioco, non lasciando spazio di manovra a Zito Luvumbo.

Tutto il gruppo biancoceleste, in piena trance agonistica e concentrato a mantenere il risultato, è andato ad abbracciare Pellegrini e a fargli i complimenti per l'intervento difensivo.