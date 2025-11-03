Lazio, finalmente Isaksen torna al gol: da quanto non accadeva
Finalmente Gustav Isaksen. Il danese, dopo un'estate e un inizio stagione difficile a causa della mononucleosi, è finalmente tornato a gonfiare la rete.
In verità ci era andato vicino nella gara contro il Pisa ma, questa sera all'Olimpico, ha finalmente messo a segno la sua prima rete stagionale nella sfida contro il Cagliari. Una rete bellissima nata da una sua azione personale che non ha lasciato scampo a Caprile.
Isaksen torna alla rete quasi sette mesi dopo l'ultima volta: basti pensare che il suo ultimo gol risale infatti alla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta dello scorso 6 aprile.
