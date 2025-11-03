Lazio - Cagliari, si avvicina il calcio d'inizio: le immagini dallo spogliatoio - VIDEO
03.11.2025 19:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Manca poco al calcio d'inizio di Lazio - Cagliari, la sfida all'Olimpico inizierà alle 20:45. In attesa che le squadre arrivino e facciano il loro ingresso in campo per il consueto riscaldamento pre partita, direttamente dalla pancia dello stadio, la società ha condiviso un video dello spogliatoio dei biancocelesti mostrando le maglie e tanti altri dettagli.
#LazioCagliari#AvantiLazio pic.twitter.com/pVFYtG64en— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 3, 2025