03.11.2025 19:15 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio - Cagliari, si avvicina il calcio d'inizio: le immagini dallo spogliatoio - VIDEO

Manca poco al calcio d'inizio di Lazio - Cagliari, la sfida all'Olimpico inizierà alle 20:45. In attesa che le squadre arrivino e facciano il loro ingresso in campo per il consueto riscaldamento pre partita, direttamente dalla pancia dello stadio, la società ha condiviso un video dello spogliatoio dei biancocelesti mostrando le maglie e tanti altri dettagli. 

