Lazio - Cagliari, ennesimo spettacolo della Nord. E Castellanos... apprezza! - FOTO

L'ennesimo spettacolo quello regalato dalla Curva Nord a pochi minuti dall'inizio di Lazio - Cagliari. La scenografia, questa volta, è tutta dedicata a Paparelli, il tifoso biancoceleste che perse drammaticamente la vita allo stadio il 28 ottobre di 46 anni fa. La scritta "Vincenzo" è stata mostrata con orgoglio dall'intero settore.

Taty Castellanos non sta partecipando alla partita perché infortunato, ma dagli spalti dell'Olimpico sta supportando i suoi compagni in occasione della gara casalinga contro i rossoblù di Pisacane. E sui social ha subito condiviso la foto dello spettacolo della Nord, aggiungendo qualche cuore azzurro. Non sarà in campo, ma il cuore del Taty è col resto della squadra.