Fiorentina, Pioli verso l'addio: le ultime dal Viola Park

L'avventura di Stefano Pioli alla Fiorentina è giunta al capolinea. L'ennesimo ko, arrivato contro il Lecce, ha portato la società a rivalutare la posizione del tecnico, quest'ultimo però non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Niente dimissioni, a riportarlo è Sky Sport. Il tecnico è al Viola Park, dove al momento è in ritiro anche la squadra, per un confronto con la dirigenza che però non ha portato alla soluzione.

La società non è riuscita a trovare l'accordo per la risoluzione del contratto. Intanto, si legge su TMW, stanno andando avanti i contatti - sempre più intensi - con Paolo Vanoli, ex allenatore del Torino. Al momento sarebbe in pole mentre sullo sfondo è tornato il nome di Palladino. Un profilo alternativo è quello di D'Aversa. Non solo il tecnico, il club dovrà rimpiazzare anche l'ex ds Pradé.

