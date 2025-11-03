Lazio, Cataldi a LSC: "Contro il Cagliari solo la vittoria, in ogni modo"
A poco più di mezz’ora dal fischio d'inizio della sfida contro il Cagliari Danilo Cataldi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel: "Quella di questa sera è un'opportunità importante come lo era anche la sfida giovedì. Oggi bisogna fare una grande partita e cercare di portare a casa tre punti che per noi sono molto importanti."
"Chi si aspetta di avere una partita facile è abbastanza ingenuo. Le squadre che lottano per altri obiettivi le gare non le regalano, credo che sarà un campionato tosto dall’inizio alla fine".
"Il centrocampo, con qualche inserimento in più senza palle, può dare una mano in attacco. Speriamo di vincere in qualsiasi modo. Gol del 2021? Spero di farne altri per aiutare la squadra”.
