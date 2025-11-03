Lazio, Cataldi a Sky: "Possiamo ancora crescere, dobbiamo fare un passo in avanti"
03.11.2025 20:24 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Prima di Lazio - Cagliari, Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara dell'Olimpico.
Di seguito le sue parole: "Veniamo da un buon periodo soprattutto a livello difensivo, davanti ci sta mancando qualcosa. La squadra può ancora crescere molto, oggi dobbiamo fare un passo in avanti".
"Rispetto a Pisa dobbiamo muovere palla in maniera più veloce, a partire da noi, da dietro. Poi dobbiamo puntare a giocarci l'uno contro uno e andare in profondità, oggi cercheremo di fare un altro tipo di partita".