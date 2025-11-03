Cagliari, Angelozzi a Dazn: "Fuori casa facciamo meglio. La Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone

Ai microfoni di Dazn è intervenuto per presentare Lazio - Cagliari, in scena all'Olimpico, il ds Guido Angelozzi: "Il momento nelle ultime partite non abbiamo fatto risultato ma ci siamo espressi sempre bene, siamo fiduciosi, fuori casa abbiamo fatto più risultati, poi siamo incappati in sconfitte. VAeniamo qui per giocarla e fare la partita a viso aperto. la prossima settimana avremo un'altra trasferta ma siamo tanto fiduciosi. Infortuni? Li stiamo recuperando, Deiola è importante, gli altri stanno proseguendo il loro lavoro, l'unico che non recuperiamo fino all'anno nuovo è Belotti".