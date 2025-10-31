Serie A, Lazio - Cagliari: dove vedere il match in tv e streaming

Il pareggio contro il Pisa è ormai in archivio, ora sul cammino della Lazio c’è il Cagliari. La squadra di Pisacane farà visita ai biancocelesti lunedì 3 novembre, il calcio d’inizio all’Olimpico è fissato alle 20:45. Il match sarà trasmesso in co-esclusiva sia su Sky, nei canali dedicati, sia su Dazn. Inoltre, potrà essere seguito in streaming live e on demand accedendo tramite app o sito su Sky Go, Dazn e NOW.

