Travestimenti spaventosi e non solo: ecco l'Halloween della Lazio - FOTO

È passata la notte di Halloween: la più buia, quella della paura e dei costumi più spaventosi. Alcuni giocatori della Lazio l'hanno trascorsa in modi differenti e hanno mostrato tutto sui social.

C'è chi si è travestito nel modo più accurato possibile, come Hysaj. Nelle sue storie Instagram, infatti, si vede il suo vestito da clown 'insanguinato' insieme alla sua compagna a una festa a tema. Poi c'è Mandas, che simpaticamente con la sua fidanzata ha indossato i costumi di Mike Wazowski e James Sullivan, i due protagonisti del cartone 'Monsters & Co.'.

Mario Gila, invece, ha deciso di passare la serata in maniera totalmente diversa, ovvero a cena con la sua compagna Eleonora Pontrelli. Di seguito tutte le foto.