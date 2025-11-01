Milan, Allegri cita la Lazio per l'Europa: "Tornerà in corsa. E le altre..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia di Milan - Roma, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di San Siro. In particolare poi ha parlato della corsa all'Europa citando anche la Lazio di Sarri. Di seguito le sue parole.

"Posso fare solo un grossa in bocca al lupo a Spalletti. A livelli di rosa, le favorite sono Inter e Napoli, però c'è un gruppo di squadre che lottano per i primi quattro posti, in cui c'è la Juve, c'è il Milan, la Roma, l'Atalanta, rientrerà la Lazio... C'è il Bologna e il Como. Noi non dobbiamo mai perdere di vista l'obiettivo principale, cioè quello di tornare a giocare la Champions. Bisogna far fatica, sudare".

"Non dobbiamo deprimerci per due pareggi, bisogna avere equilibrio e continuità perché se vinci risali in classifica. Domani è un altro passo da fare in avanti per arrivare a marzo nelle migliori condizioni per lottare per i primi quattro posti. I primi mesi della stagione sono fondamentali per creare le basi per il finale di stagione. Non bisogna pensare, ma fare".