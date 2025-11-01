Lazio, alla ricerca del miglior Guendouzi: il francese non brilla più

RASSEGNA STAMPA - C'è un'anima smarrita nello spogliatoio della Lazio, irriconoscibile rispetto alle stagioni passate. Sempre presente, coinvolto e nel vivo del gioco, ma non è più come prima. Matteo Guendouzi si era distinto per la sua corsa e la sua rabbia agonistica, ma oggi sembra una versione diversa di sé.

La sua leadership è sempre stata fondamentale nel centrocampo biancoceleste e il suo posto non è mai stato in discussione. In questa stagione sembra meno concreto, poco lucido e sotto ritmo. Come riporta il Corriere dello Sport, sembra che qualcosa si sia inceppato, il francese ha perso anche la convocazione in Nazionale.

Guendouzi non sbaglia particolarmente, ma non incide e non brilla. Sarri ha bisogno del suo carisma e della sua corsa, Guendouzi deve tornare ad alti ritmi per riportare la Lazio dove merita. Deve tornare a sentire l'adrenalina e la responsabilità di dover trascinare il suo gruppo.