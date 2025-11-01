Calciomercato Lazio | Un baby talento nel mirino: il retroscena prima del blocco

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri voleva un attaccante fin da questa estate. Il suo obiettivo però è sfumato davanti alla notizia del blocco del mercato e la conseguente consapevolezza che avrebbe dovuto lavorare almeno fino a gennaio con giocatori non idonei al suo calcio. Dia e Castellanos sono centravanti con caratteristiche differenti, che Sarri stima, ma non considera adatti alla proposta che ha portato avanti da quando ha puntato sul 4-3-3 a Napoli.

MADJO - Motivo per cui, forse anche prima del ritorno del Comandante sulla panchina biancoceleste, la stessa Lazio aveva preso al vaglio alcuni giovani profili da mettere a disposizione del tecnico. Tra questi, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche il profilo del giovanissimo Brian Madjo. Attaccante classe 2009, a soli 16 anni vanta già 4 presenze con il Metz in Ligue 1.

INVESTIMENTO - Si tratterebbe di un investimento per il futuro, nonostante la sua struttura fisica gli permetta di adattarsi con semplicità anche a ogni tipo di contesto. Alto 193 centimetri, l'attaccante anglo-lussemburghese la sua struttura muscolare lo rende un calciatore difficile da poter gestire nello scontro fisico e molto forte anche in allungo. Per il momento il suo nome resta negli archivi di Formello, ma non è da escludere che a gennaio possa tornare di moda vista la necessità di gol del reparto offensivo biancoceleste.