Simeone su Almeyda: "Alla Lazio avevamo un ottimo rapporto. Ora..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina la sfida tra Atletico Madrid e Siviglia, dove si sfideranno due ex Lazio. In panchina, infatti, si affronteranno Simeone e Almeyda, che hanno giocato insieme nella Capitale e vinto soprattutto lo Scudetto del 2000.

Alla vigilia della gara, il Cholo ha parlato proprio del suo rapporto con il suo vecchio compagno. Di seguito le sue parole.

"Almeyda è una persona a cui sono molto affezionato. Abbiamo avuto un ottimo rapporto alla Lazio e in Argentina. Sono molto contento del suo arrivo nel calcio spagnolo e di come il Siviglia sia diventato ciò che lui era come giocatore".