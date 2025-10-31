Lazio, Pellegrini cambia agente: il post social con l'annuncio - VD
31.10.2025 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Cambio di rotta per Luca Pellegrini che dice addio al team di Enzo Raiola per entrare ufficialmente nella You First (acquisita da Gersh nel 2024).
A rendere ufficiale la notizia un post social, condiviso dal calciatore e dall'agenzia, in cui la You First da il benvenuto al giocatore biancoceleste.
"New member. New energy. Benvenuto alla #TeamYouFirst, Luca Pellegrini", si legge nella descrizione del video.
