Lazio, Bonanni su Sarri: "Non dice nulla di costruttivo. Non parla mai di..."

Ospite ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato del match tra Pisa e Lazio, commentando le dichiarazioni rilasciate da mister Sarri al termine della gara. Di seguito le sue parole:

"Era una partita che bisognava vincere per confermare quanto di buono si era visto contro la Juventus, è stata una brutta partita. È positivo il fatto di non aver subito gol, ma mi aspetto di più da una squadra che per qualità merita altre zone di classifica. Al netto delle assenze si poteva vincere e ora l'obiettivo dev'essere di battere il Cagliari".

"A me innervosisce quando lo sento perché non dice mai nulla di costruttivo. Ancora insiste con questa storia del suo calcio, sembra che alleni da un anno. Continua a parlare di sé stesso senza puntare mai sul noi. Sottolinea sempre le assenze e non parla mai degli altri che sono a disposizione". -