Lazio da X fisso: quanti pareggi! Il dato particolare dopo il Pisa
31.10.2025 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Altro pari dopo quelli con Atalanta e Torino. Contro il Pisa la Lazio si è fermata nuovamente dopo la vittoria contro la Juventus, senza segnare e portando a casa solo un punto.
Resta il grande rimpianto dell'occasione di Isaksen nel primo tempo (oltre che del palo di Basic), che si è fatto parare un tiro molto ravvicinato in area di rigore da Semper.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, il pareggio all’Arena Garibaldi porta lo score della squadra di Sarri a tre pareggi in quattro partite, lo stesso risultato delle precedenti dodici gare.