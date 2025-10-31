Lazio, Agostinelli: "Grande difesa ma per vincere serve la giocata"

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha analizzato il match giocato dalla Lazio contro il Pisa, concluso 0-0, soffermandosi in particolare sulla bontà della fase difensiva e sulle difficoltà che invece ci sono in attacco.

"Ancora una volta si è dimostrato come è il calcio. Tutto quello che riguarda addestramento e tattica, la fase difensiva, un tecnico può prepararlo e migliorarlo. L’aspetto, invece, che chiama in causa la fase offensiva passa dalla qualità dei giocatori. Sarri è molto bravo a fare la prima fase, a dare un’organizzazione, e sta tirando fuori il massimo dalla propria squadra. Per il resto bisogna fare i conti con il livello di qualità che ha a disposizione. Il sunto, secondo me è questo. Grande organizzazione difensiva data dall’allenamento e dalle conoscenze di Sarri, dopodiché per vincere le gare serve la giocata e l’individualità. Alla difesa ci ha pensato Sarri, alla qualità ci pensi la società sul mercato? Si, si può dire così".

"Ieri alla Lazio è mancata anche gamba ed intensità. Non è stata una questione di volontà, ma di energie. Sono convinto che abbia pesato anche avere due giorni in meno dell’avversario per recuperare. L’unico appunto che posso fare a Sarri, magari, è aver sostituito Basic. Forse il suo momento poteva essere ulteriormente sfruttato. Ma non è stato questo a determinare il risultato".

"Sarri ha detto che chi si aspetta di più da questa squadra ha sbagliato stagione? Sono d’accordo con Sarri. Faccio un esempio ed ammetto che faccio fatica a dire che Dia sia migliore di Nzola, ossia l’attaccante del Pisa. Questo fa riflettere".

