FORMELLO - Lazio, Sarri punta il Cagliari: dubbio Dia, Pellegrini e non solo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Uno-due verso il Cagliari. Archiviata la seduta di scarico di stamattina, Sarri ha solo sabato e domenica pomeriggio per fare le sue scelte in vista del monday night dell'Olimpico. Oltre a Dele-Bashiru e Gigot fuori lista, sicuramente non ci saranno Castellanos, Cancellieri e Rovella, ancora infortunati.

Nelle prossime quarantotto ore tenterà il recupero Nuno Tavares, che sta risolvendo un problema al polpaccio accusato dopo l'Atalanta. È da valutare, così come Hysaj, che ha saltato il turno infrasettimanale "per curare una lieve tendinopatia al ginocchio destro", e Pellegrini, uscito zoppicante da Pisa per un fastidio al ginocchio. Proprio la sua esclusione potrebbe essere l'unico cambio in difesa, con Lazzari dal primo minuto e il ritorno di Marusic a sinistra.

Al centro vanno nuovamente verso la conferma sia Gila che Romagnoli di fronte a Provedel. A centrocampo invece potrebbe rifiatare Basic, che giovedì sera ha giocato la sua quinta gara consecutiva: ballottaggio aperto, Vecino potrebbe superarlo e completare il reparto con Cataldi e Guendouzi. Nel tridente d'attacco con Isaksen e Zaccagni rischia il posto Dia, in dubbio con Pedro e Noslin.