Cagliari, Luperto preoccupa: ora è diventato un caso. E contro la Lazio...

La difesa del Cagliari ha perso Sebastiano Luperto. "Tornerà utile e lo aspettiamo, fa parte delle scelte di un allenatore. Non ne facciamo un dramma. Io mi aspettavo un inizio diverso da Luperto, non ho visto quel giocatore ammirato in passato e spero di riaverlo presto. In queste prime partite non ha reso come potrebbe rendere e resta un giocatore importante che spero quanto prima di mettere in campo”, ha spiegato Pisacane dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

Scelta tecnica, dunque. Il centrale rossoblù, dall'anno scorso uno dei leader e dei pilastri della squadra, è rimasto in panchina in tre delle ultime quattro partite. Solo contro il Bologna, nella sconfitta per 0-2, ha giocato da titolare e per novanta minuti.

Ma lunedì sera contro la Lazio può tornare a giocare, complice anche la squalifica di Obert che costringerà Pisacane a fare scelte diverse rispetto al turno infrasettimanale che si è appena concluso.