Ex Lazio | Luis Alberto e un gol da 'mago': pallonetto splendido con l'Al Duhail - VIDEO

31.10.2025 23:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Luis Alberto fa ancora impazzire tutti con le sue giocate. L'ultima è arrivata sul campo dell'Al-Gharafa nella gara di ieri della Qatar Stars League, persa dall'Al Duhail dello spagnolo per 3-1.

L'ex centrocampista della Lazio ha realizzato un gol magnifico, scattando in profondità e superando con uno splendido pallonetto il portiere avversario. Di seguito il video.