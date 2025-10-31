Ex Lazio | Luis Alberto e un gol da 'mago': pallonetto splendido con l'Al Duhail - VIDEO
31.10.2025 23:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Luis Alberto fa ancora impazzire tutti con le sue giocate. L'ultima è arrivata sul campo dell'Al-Gharafa nella gara di ieri della Qatar Stars League, persa dall'Al Duhail dello spagnolo per 3-1.
L'ex centrocampista della Lazio ha realizzato un gol magnifico, scattando in profondità e superando con uno splendido pallonetto il portiere avversario. Di seguito il video.
شوف الهدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 30, 2025
الدحيل يتعادل 1-1 مع الغرافة .. لويس البيرتو عند الدقيقة 45+3.. دوري نجوم بنك الدوحة#دوري_نجوم_بنك_الدوحة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/FQw1tn2NXn