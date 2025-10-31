Bologna, test in gruppo per Immobile: l'ex Lazio vicino al rientro
31.10.2025 15:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Sono ormai passati più di due mesi dall'infortunio di Ciro Immobile che, all'esordio in campionato con la maglia del Bologna, avvenuto all'Olimpico contro la Roma, aveva rimediato una lesione al retto femorale della gamba destra.
Out dalla prima giornata, l'ex Lazio sembra ora essere molto vicino al rientro, tant'è che, come riportato da Tuttomercatoweb, dovrebbe svolgere parte della seduta odierna con il resto del gruppo, per essere valutato in vista della sfida contro il Parma.
La sensazione è che Ciro non dovrebbe ancora farcela per la gara del Tardini di domenica, ma una decisione definitiva sarà presa dallo staff di Italiano soltanto domani.