Ex Lazio | Almeyda spiega: "Simeone è un allenatore fantastico e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Atletico Madrid - Siviglia sarà l'occasione per Simeone e Almeyda di ritrovarsi da avversari in panchina. I due hanno condiviso molti successi alla Lazio da calciatori e ora si ritroveranno da allenatori in Liga.

Proprio Almeyda ha parlato del suo ex compagno alla vigilia della gara di domani, in programma alle 16:15. Di seguito le sue parole.

"Simeone mi sembra una persona e un allenatore fantastico. È una bella sfida vincere lì dopo tanto tempo; non competo con gli allenatori e quello con cui meno competerei sarebbe proprio lui".