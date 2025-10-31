Serie A | Giudice Sportivo, due ammonizioni per la Lazio dopo il Pisa: i dettagli
31.10.2025 18:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio è uscita con un solo punto dalla trasferta contro il Pisa. All'Arena Garibaldi la squadra di Sarri si è fermata di fronte a quella di Gilardino sullo 0-0, senza riuscire a vincerla.
Dopo la fine della nona giornata è uscito il comunicato del Giudice Sportivo con tutte le decisioni sulle partite del turno infrasettimanale di campionato.
Per i biancocelesti sono state confermate le ammonizioni di Guendouzi e Pedro. Per il francese si tratta della terza in questo campionato; per lo spagnolo, invece, è la prima stagionale.