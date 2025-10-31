Spalletti si presenta: "Voglio riportare la Juve ad alti livelli. Tudor? Sono sicuro..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luciano Spalletti, neo-allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa, presentandosi ai media presenti all’Allianz Stadium ed esprimendosi anche sulla sfida contro la Cremonese valida per la decima giornata di campionato.

Le sue prime sensazioni...

"Sono sensazioni bellissime, perché conosciamo tutti la storia di questo club e sappiamo che c'è una grande aspettativa, però entrarci dentro è sempre una bellissima emozione".

Sulle parole di Sabatini?

"Prevale la voglia di riportare questo club ad alti livelli. Io ho grande rispetto del lavoro di Tudor che saluto caramente, perchè è una persona splendida. Io sono sicuro di trovare una squadra allenata bene grazie all professionalità di Igor. Ovviamente dobbiamo lavorare in maniera importante per raggiungere le nostre ambizioni. Ringrazio il direttore di Comolli per le belle parole".

Quale sarà il suo staff?

"Io ho portato 4 collaboratori, perchè ormai si conosce tutto nel mondo del calcio e la Juventus è fornita di tutto. Ora dobbiamo solo trovare un po' di confidenza. Ci saranno con me Domenichini, Martusciello, Russo e Sinatti. Voglio spendere due parole per Daniele Baldini che ha deciso di terminare il suo rapporto di lavoro e sono rimasto un pò sorpreso. Lui è uno sveglio e mi dispiace ma devo accettare la sua volontà".

La Juve può rientrare nella lotta Scudetto?

"Io spero di poter rientrare nel giro Scudetto, perché no? Le intenzioni devono essere al massimo, perché abbiamo giocato 9 partite e mancano 29 alla fine del campionato. Io ne ho viste di tutti i colori in 30 anni di professione. Io non vedo perché mi debba accontentare e tenterò di metterci ancora più mano. Poi valuteremo cosa saremo riusciti a fare. Io ho assoluto rispetto del valore dei giocatori".